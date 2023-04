EXPOSITION – REGARDE-LA MA VILLE Jardins Jean-Marie Pelt – Parc de la Seille, 29 janvier 2023, Metz.

« Courbes urbaines » par Stéphane Nagel

« Les courbes sont partout présentes dans ma ville. Villes et vies sont faites de choix, de chemins (de vie) que l’on emprunte ou que l’on laisse de côté, ignorant ce qui nous attend au-delà du tournant. La courbe, endroit de tous les possibles, nous enroule dans son mystère et enveloppe les curieux dans ses secrets. Du point du jour au cœur de la nuit, les courbes urbaines dessinent les rues et accompagnent le passant au fil de ses déambulations. ». Tout public

Vendredi 2023-01-29 à ; fin : 2023-04-14 . 0 EUR.

Jardins Jean-Marie Pelt – Parc de la Seille Rue Louis Débonnaire

Metz 57000 Moselle Grand Est



« Urban curves » by Stéphane Nagel

« Curves are everywhere in my city. Cities and lives are made of choices, of paths (of life) that we take or that we leave aside, not knowing what awaits us beyond the turn. The curve, the place of all possibilities, wraps us in its mystery and envelops the curious in its secrets. From daybreak to the heart of the night, the urban curves draw the streets and accompany the passer-by in his wanderings

« Curvas urbanas » de Stéphane Nagel

« Las curvas están por todas partes en mi ciudad. Las ciudades y las vidas están hechas de elecciones, de caminos (de vida) que tomamos o dejamos a un lado, sin saber lo que nos espera más allá de la curva. La curva, lugar de todas las posibilidades, nos envuelve en su misterio y envuelve a los curiosos en sus secretos. Desde el amanecer hasta el corazón de la noche, las curvas urbanas diseñan las calles y acompañan al transeúnte en su deambular

« Urbane Kurven » von Stéphane Nagel

« Kurven sind in meiner Stadt überall präsent. Städte und Leben bestehen aus Entscheidungen, aus (Lebens-)Wegen, die wir einschlagen oder die wir verlassen, weil wir nicht wissen, was uns hinter der Kurve erwartet. Die Kurve, ein Ort aller Möglichkeiten, umgibt uns mit ihrem Geheimnis und hüllt die Neugierigen in ihre Geheimnisse ein. Vom Morgengrauen bis in die Nacht hinein zeichnen die städtischen Kurven die Straßen und begleiten den Passanten auf seinen Spaziergängen. »

