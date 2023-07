Visite guidée du centre de jardins Jardins Jardinot du Bois de Cerdon Valenton Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Valenton Visite guidée du centre de jardins Jardins Jardinot du Bois de Cerdon Valenton, 17 septembre 2023, Valenton. Visite guidée du centre de jardins Dimanche 17 septembre, 12h30, 13h30 Jardins Jardinot du Bois de Cerdon ​visite libre pour d Jardins Jardinot du Bois de Cerdon 49 avenue de la Fontaine Saint-Martin 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Val-de-Marne, Valenton Autres Lieu Jardins Jardinot du Bois de Cerdon Adresse 49 avenue de la Fontaine Saint-Martin 94460 Valenton Ville Valenton

