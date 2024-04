Jardins, jardin 2024 dans le parc de la Villa Windsor Villa Windsor Paris, jeudi 30 mai 2024.

Du jeudi 30 mai 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit sous condition

La réservation est conseillée pour les activités proposées

Jardins, jardin, la grande fête du jardin urbain, revient pour une édition exceptionnelle !

Elle rassemblera tous les amoureux du jardin dans le parc de la Villa Windsor, Paris 16, du 30 mai au 02 juin 2024

Jardins, jardin réunira dans le cadre exceptionnel du parc de la Villa Windsor, professionnels et amateurs du paysage et du jardin urbain. Inspiré par ce nouvel écrin, Jardins, jardin poursuit son évolution festivalière et propose cette année un programme d’activités bien être et de loisirs créatifs, animées par des personnalités reconnues dans leurs domaines respectifs : cours de yoga avec Lili Barberi, peinture et dessin avec Cendrine Bonami-Redler, broderie avec Audrey Demarre, entre autre. Pendant 4 jours, chacun pourra se ressourcer au milieu de grands jardins paysagers créés pour l’occasion, de petits jardins urbains déclinés autour du thème de l’année : « Natures cultivées ». Des conférences sont également proposées, et pour se reposer : la place du village, ses food trucks, son boulodrome et bien sûr, le marché aux fleurs !

Villa Windsor 4 Route du Champ d’Entraînement, Paris, France 75016

Contact : https://www.jardinsjardin.com/ https://www.facebook.com/Jardinsjardinauxtuileries/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Jardinsjardinauxtuileries/?locale=fr_FR https://www.jardinsjardin.com/content/choix-du-billet

