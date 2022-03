Jardins imaginaires : présentation “La classe, l’œuvre” Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne, 14 mai 2022, Nogent-sur-Marne.

Jardins imaginaires au musée Les élèves de madame Simoes en CM1 A à l’école Val-de-Beauté de Nogent-sur-Marne ont participé cette année au projet _La classe, l’œuvre !_ Ce dispositif national permet à des classes de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des Musées de France. Dans le cadre de la _Nuit européenne des musées,_ les élèves invitent le public à apprécier le travail réalisé à partir de l’œuvre qu’ils ont choisi d’étudier et de réinterpréter : une toile décorative de grande dimension (168cm x 280cm) de James Rassiat, peintre nogentais (1909-1998). Ce décor, un jardin idéal et chatoyant, a été réalisé pour orner le salon d’un couple d’amis. Les élèves se sont dans un premier temps familiarisés avec l’univers de l’artiste. Puis, sous la houlette de l’intervenant en arts plastiques du musée, Nelson Aires, les enfants se sont approprié la toile par la copie. Enfin, ils ont réalisé leurs propres jardins imaginaires. La soirée sera l’occasion d’un échange entre les protagonistes du projet : la classe, le musée, mais aussi les enfants du peintre qui viendront pour échanger avec eux. Anne-Marie et Marc Rassiat ont donné en 2017 et 2018 une collection de 115 œuvres de leur père, très attaché à sa ville de Nogent-sur-Marne. Parmi ce don figure la toile décorative et ses études préparatoires. En dehors de ce temps fort, le « jardin » de James Rassiat et les travaux des enfants seront exposés au musée samedi 14 et dimanche 15 mai 2022.

Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne Val-de-Marne



