Atelier de fabrication d’hôtels à insectes – Samedi 11 février Jardins familiaux Tourne’sol Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Atelier de fabrication d’hôtels à insectes – Samedi 11 février Jardins familiaux Tourne’sol, 11 février 2023, Tournefeuille. Atelier de fabrication d’hôtels à insectes – Samedi 11 février Samedi 11 février, 14h30 Jardins familiaux Tourne’sol

Sur inscription

Participez à un atelier gratuit de création d’hôtel à insecte a lieu le samedi 11 février à 14h30 aux jardins Tourn’Sol, 34 route de Tarbes. Jardins familiaux Tourne’sol 34 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-tournefeuille.fr/biodiversite »}, {« link »: « https://www.mairie-tournefeuille.fr/participez-latlas-de-la-biodiversite-de-tournefeuille »}] Une animation organisée par l’Association des Jardiniers de Tournefeuille et avec le soutien de la Ville, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Particulièrement adaptés au milieu urbain, les hôtels à insectes permettent d’offrir le gîte à de nombreux insectes auxiliaires : coccinelles, syrphes, chrysopes… dont ces grandes inconnues, les abeilles solitaires si utiles à la pollinisation de nos balcons, jardins et potagers. Plus d’informations sur l’Atlas de la Biodiversité Communale S’inscrire au réseau Citoyens pour la nature pour rester informé des événements à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T14:30:00+01:00

2023-02-11T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Jardins familiaux Tourne'sol Adresse 34 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Jardins familiaux Tourne'sol Tournefeuille Departement Haute-Garonne

Jardins familiaux Tourne'sol Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Atelier de fabrication d’hôtels à insectes – Samedi 11 février Jardins familiaux Tourne’sol 2023-02-11 was last modified: by Atelier de fabrication d’hôtels à insectes – Samedi 11 février Jardins familiaux Tourne’sol Jardins familiaux Tourne'sol 11 février 2023 Jardins familiaux Tourne'sol Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne