Visite découverte des Jardins Hendayais Jardins familiaux Hendayais, 2 juin 2023, Hendaye. Visite découverte des Jardins Hendayais 2 – 4 juin Jardins familiaux Hendayais Gratuit. Visite des jardins, avec atelier pour les petits et les grands, concert le vendredi soir, cinéma en plein air le samedi soir et tout le long de la journée des animations et des ateliers… Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca, 64700 Hendaye Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 19 55 21 96 http://jardinshendayais.jemin.fr/ 42 parcelles de jardins potager se situent sur les hauteurs d’Hendaye, avec vue sur le littoral. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:30:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00 ©jm Nedelec

