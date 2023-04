Visite des jardins familiaux et partagés de Vermenton Jardins familiaux et partagés Vermenton Catégories d’évènement: Vermenton

Visite des jardins familiaux et partagés de Vermenton Jardins familiaux et partagés, 2 juin 2023, Vermenton. Visite des jardins familiaux et partagés de Vermenton 2 – 4 juin Jardins familiaux et partagés Entrée libre Les jardins familiaux et partagés font partie des sites à visiter pour côtoyer la nature et découvrir quelques-uns des charmes du village de Vermenton. Jardins familiaux et partagés 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté Les jardins familiaux et partagés font partie, avec le Parc des Îles et l’aire de loisirs, des trois sites à visiter pour côtoyer la nature, la Cure et découvrir quelques-uns des charmes de notre village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

