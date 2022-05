Jardins familiaux du Breuil – Rendez-vous aux Jardins Châteaubernard Châteaubernard Catégories d’évènement: Charente

Châteaubernard Charente Châteaubernard Vingt familles bénéficient d’une parcelle et d’équipements collectifs pour produire fleurs et légumes avec une démarche de culture biologique. r n3 600 m² +33 6 37 48 43 56 Le Breuil 56 Rue du Dolmen Châteaubernard

