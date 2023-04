À la découverte des Bords de Marne, à Créteil Jardins familiaux des bords de Marne Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

À la découverte des Bords de Marne, à Créteil Jardins familiaux des bords de Marne, 4 juin 2023, Créteil. À la découverte des Bords de Marne, à Créteil Dimanche 4 juin, 14h30 Jardins familiaux des bords de Marne Places limitées. Guidée par Typhanie Brico Deroin, architecte au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne, cette promenade de deux heures, au départ des jardins familiaux, permettra d’évoquer les particularités paysagères et urbaines du site.

Comment le fleuve et les îles de Créteil ont-ils évolué au fil du temps et ont-ils construit la renommée champêtre de ces lieux ?

Un quartier bucolique et méconnu de Créteil, témoignage de la diversité du département du Val-de-Marne.

Proposée dans le cadre de l'édition 2023 de la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins, cette balade est gratuite, sur inscription.

