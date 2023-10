ATELIER JARDINAGE ZÉRO DÉCHET Jardins familiaux de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines ATELIER JARDINAGE ZÉRO DÉCHET Jardins familiaux de Versailles Versailles, 14 octobre 2023, Versailles. ATELIER JARDINAGE ZÉRO DÉCHET Samedi 14 octobre, 10h00 Jardins familiaux de Versailles Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/atelier-jardicyclage Jardins familiaux de Versailles 1 Rue des Petits Bois, 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-jardicyclage »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-jardicyclage »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Jardins familiaux de Versailles Adresse 1 Rue des Petits Bois, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Jardins familiaux de Versailles Versailles latitude longitude 48.8067;2.156067

Jardins familiaux de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/