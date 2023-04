Rendez-vous aux jardins de Saint-Nicolas à Laval Jardins familiaux de Laval (site de Saint-Nicolas) en Mayenne, région Pays de Loire, 2 juin 2023, Laval.

Rendez-vous aux jardins de Saint-Nicolas à Laval 2 – 4 juin Jardins familiaux de Laval (site de Saint-Nicolas) en Mayenne, région Pays de Loire Entrée libre, gratuit, possibilité de rapporter des graines ou plantes à échanger, des boissons ou gâteaux à partager…

Moment de convivialité et de découverte aux jardins familiaux​.

Échanges thématiques sur l’eau aux jardins (récupération d’eau de pluie, paillage, changement climatique, utilisation raisonnée de l’eau…), la biodiversité dans les jardins, et visite d’une parcelle aménagée en jardin-forêt avec des légumes perpétuels, des arbres fruitiers et un chêne centenaire.

Portes-ouvertes le samedi 3 et le dimanche 4 juin uniquement.

La journée du vendredi 2 juin est consacrée à l’accueil des écoles qui souhaitent participer.

Jardins familiaux de Laval (site de Saint-Nicolas) en Mayenne, région Pays de Loire Boulevard Jourdan Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 06 95 17 92 86 https://www.facebook.com/activitejardinage/ http://assocjardinsfamiliaux53.e-monsite.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 95 17 92 86 »}] Parcelle n⁰131 (aménagée en jardin-forêt avec un chêne centenaire et une biodiversité spécifique) Parcelle n⁰125 (aménagée en potager avec terrasse, pergola, terrain de pétanque et valorisation de la récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage et la biodiversité) Parking à côté de l’entrée des jardins familiaux, prévenir si possible de votre arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Antoine Constantin