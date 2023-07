Visite libre des jardins familiaux de la pointe de l’île Jardins familiaux de la pointe de l’île Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Visite libre des jardins familiaux de la pointe de l’île Jardins familiaux de la pointe de l’île Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Visite libre des jardins familiaux de la pointe de l’île 16 et 17 septembre Jardins familiaux de la pointe de l’île Entrée libre Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre. Jardins familiaux de la pointe de l’île Place Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Iles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre. Tram T2 arrêt Les Moulineaux / Bus 123, 189 ou 289 arrêt Ile St-Germain, puis prendre l’avenue du Bas-Meudon ou la rue Pierre Poli Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

