Atelier : cultiver sur buttes et sol vivant – Samedi 11 mars Jardins Familiaux Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Atelier : cultiver sur buttes et sol vivant – Samedi 11 mars Jardins Familiaux, 11 mars 2023, Blagnac. Atelier : cultiver sur buttes et sol vivant – Samedi 11 mars Samedi 11 mars, 10h00 Jardins Familiaux

Sur inscription

Pour accueillir vos premiers semis ou plantations, il faut préparer le sol de votre potager. Jardins Familiaux Rue des Saoulous, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Pour tout savoir, rendez-vous à l’atelier jardinage qui se déroulera samedi 11 mars de 10h à 12h aux jardins familiaux des Saoulous.

Sur inscription auprès du relais nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-03-11T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Jardins Familiaux Adresse Rue des Saoulous, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Jardins Familiaux Blagnac Departement Haute-Garonne

Jardins Familiaux Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Atelier : cultiver sur buttes et sol vivant – Samedi 11 mars Jardins Familiaux 2023-03-11 was last modified: by Atelier : cultiver sur buttes et sol vivant – Samedi 11 mars Jardins Familiaux Jardins Familiaux 11 mars 2023 Blagnac Jardins Familiaux Blagnac

Blagnac Haute-Garonne