Promenez-vous dans les jardins d’un château d’exception 16 et 17 septembre Jardins et parc du château de Kolbsheim 5€, gratuit pour les enfants accompagnés.

« Je rêve à la paix de votre terrasse, d’où l’on peut voir le monde sans être du monde. » Jacques Maritain

Venez découvrir le parc du château qui domine la plaine d’Alsace.

Jardins et parc du château de Kolbsheim 21 rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim Kolbsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est 06 20 71 53 73 [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 71 53 73 »}] D’après diverses sources historiques, le château actuel fut construit vers 1703 par les Falkenhayn sur un site qui aurait auparavant abrité l’ancien château des Voltz d’Altenau et celui des Müllenheim-Rechberg. Depuis 1874, il est la propriété de la famille Grunelius.

Le château a été modifié au cours des XIXe et XXe siècles. Le parc daterait de la fin du XVIIIe siècle. Détruit pendant la guerre de 1914-1918, le parc a été restauré à partir des années 1920. Il présente la grande allée de charmille et les allées reliant les jardins réguliers dominant la plaine d’Alsace au parc paysager descendant jusqu’au canal de la Bruche.

Les jardins en terrasse, ornés de topiaires, de conifères et de banquettes de buis autour de statues, conservent aussi des témoignages de l’aventure spirituelle que vécurent Antoinette et Alexandre Grunelius, dans leur amitié avec les philosophes Jacques et Raïssa Maritain, qui sont enterrés dans le cimetière du village.

Le jardin du château est organisé selon deux axes principaux offrant de belles vues sur le paysage alentour : la terrasse supérieure Est-Ouest, devant la perspective du château, et les terrasses inférieures en gradins vers le Sud, face à la plaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Drac Grand Est