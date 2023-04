Découverte des jardin et parc du Château de Kolbsheim Jardins et parc du château de Kolbsheim Kolbsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Découverte des jardin et parc du Château de Kolbsheim Jardins et parc du château de Kolbsheim, 3 juin 2023, Kolbsheim. Découverte des jardin et parc du Château de Kolbsheim 3 et 4 juin Jardins et parc du château de Kolbsheim 5 €. Gratuité pour les moins de 18 ans. Jardins et parc du château de Kolbsheim 21, rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim, Bas-Rhin, Grand Est Kolbsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Le château de Kolbsheim a été construit vers 1703. Les jardins à la française en terrasses et le parc paysager le long du canal de la Bruche ont été créés à partir des années 1920. L’ensemble témoigne de l’aventure spirituelle des Grunelius, liés au philosophe Jacques Maritain. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Jean-Marie Grunelius

