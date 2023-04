Animation Art floral en compagnie d’Isabelle Rabeau, jardinière Jardins et parc du château de Hautefort Hautefort Catégories d’Évènement: Dordogne

Hautefort Animation Art floral en compagnie d’Isabelle Rabeau, jardinière Jardins et parc du château de Hautefort, 2 juin 2023, Hautefort. Animation Art floral en compagnie d’Isabelle Rabeau, jardinière Vendredi 2 juin, 15h00 Jardins et parc du château de Hautefort Supplément de 4€ à ajouter au billet d’entrée à 8€ par adulte (tarif réduit). Tous publics. Réservation sur place, dans la limite des places disponibles. Animation Art floral Passionés de botanique, participez à une animation d’art floral menée par Isabelle Rabeau, jardinière au Château de Hautefort depuis 33 ans.

Vous découvrirez le quotidien et les techniques de cette fleuriste dans l’âme qui embellit de fleurs fraîches toutes les pièces du château. Vivez la beauté ! Découvrez un Château Grand Siècle unique en Dordogne, dominant un charmant village et une vallée verdoyante.

Vivez une immersion au XVIIe siècle, avec son architecture classique harmonieuse et équilibrée, ses appartements meublés, ses remarquables jardins à la française (3ha). Jardins et parc du château de Hautefort Le Bourg – Château de Hautefort, 24390, Hautefort, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com Au XIXe siècle, le comte de Choulot, paysagiste de renom, crée les jardins à la française et le parc à l’anglaise qui offrent des vues variées sur la campagne et les villages environnants. Les buis et topiaires du jardin, élégamment disposés en broderies autour du château, contribuent à la renommée du domaine et au plaisir de sa visite. Hautefort devient le premier château écolabellisé de France, en obtenant en 2016 le label « NF Environnement : site de visite ». Les jardiniers du château ont aménagé un potager expérimental de plantes et de légumes anciens, issus de graines non hybridées… pour retrouver les saveurs d’antan. Superficie : 2,5 ha (jardins) et 30 ha (parc) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

