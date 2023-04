Visite animée en compagnie du Chef Jardinier dans les jardins à la française du Château de Hautefort Jardins et parc du château de Hautefort, 2 juin 2023, Hautefort.

Au cours d’une visite privilégiée, rencontrez le chef jardinier du château de Hautefort, David Chabassier. Intéressez-vous aux somptueuses plantations, aux savoir-faire mais aussi aux techniques de gestion raisonnée mises en place par David Chabassier et son équipe.

Vivez la beauté ! Découvrez un Château Grand Siècle unique en Dordogne, dominant un charmant village et une vallée verdoyante.

Vivez une immersion au XVIIe siècle, avec son architecture classique harmonieuse et équilibrée, ses appartements meublés, ses remarquables jardins à la française (3ha).

Jardins et parc du château de Hautefort Le Bourg – Château de Hautefort, 24390, Hautefort, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com Au XIXe siècle, le comte de Choulot, paysagiste de renom, crée les jardins à la française et le parc à l’anglaise qui offrent des vues variées sur la campagne et les villages environnants. Les buis et topiaires du jardin, élégamment disposés en broderies autour du château, contribuent à la renommée du domaine et au plaisir de sa visite. Hautefort devient le premier château écolabellisé de France, en obtenant en 2016 le label « NF Environnement : site de visite ». Les jardiniers du château ont aménagé un potager expérimental de plantes et de légumes anciens, issus de graines non hybridées… pour retrouver les saveurs d’antan. Superficie : 2,5 ha (jardins) et 30 ha (parc)

