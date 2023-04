Visite libre du domaine de Hautefort (château, jardins et parc) Jardins et parc du château de Hautefort, 2 juin 2023, Hautefort.

Vivez la beauté ! Découvrez un Château Grand Siècle unique en Dordogne, dominant un charmant village et une vallée verdoyante.

Vivez une immersion au XVIIe siècle, avec son architecture classique harmonieuse et équilibrée, ses appartements meublés, ses remarquables jardins à la française (3ha).

Laissez-vous surprendre par l’histoire du château et partez à la rencontre des personnages qui ont marqué son histoire.

Des souterrains aux chambres, en passant par le Grand Salon, vous traverserez plus de 15 pièces meublées d’un château vivant.

Avant ou après votre visite, profitez des somptueux jardins à la française et partez à la découverte du remarquable parc à l’anglaise et de ses vues variées sur la campagne et les villages environnants.

Offrez-vous le beau et le bon au Château de Hautefort !

La visite du château, de ses jardins et du parc s’effectue librement grâce à un support de visite qui vous sera remis à l’entrée.

Prévoyez environ 2h, avant de pique-niquer en famille, ou de profiter du restaurant situé dans la cour du château et de la nouvelle librairie-boutique, située près du pont-levis.

Au XIXe siècle, le comte de Choulot, paysagiste de renom, crée les jardins à la française et le parc à l'anglaise qui offrent des vues variées sur la campagne et les villages environnants. Les buis et topiaires du jardin, élégamment disposés en broderies autour du château, contribuent à la renommée du domaine et au plaisir de sa visite. Hautefort devient le premier château écolabellisé de France, en obtenant en 2016 le label « NF Environnement : site de visite ». Les jardiniers du château ont aménagé un potager expérimental de plantes et de légumes anciens, issus de graines non hybridées… pour retrouver les saveurs d'antan. Superficie : 2,5 ha (jardins) et 30 ha (parc)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©Dordogne Libre