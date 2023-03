Visite découverte Parc et Jardins Château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Visite découverte Parc et Jardins Château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis, 3 juin 2023, Erquy. Visite découverte Parc et Jardins Château de Bienassis 3 et 4 juin Jardins et parc du château de Bienassis 4€ au delà de 18 ans Découvrez à votre rythme les jardins du château de Bienassis : jardins à la Française et potager totalement réaménagé ! Jardins et parc du château de Bienassis Bienassis 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 02 96 72 22 03 https://www.chateau-bienassis.com/ https://www.instagram.com/chateaudebienassis/?hl=fr À l’entrée, grande avenue classée avec ses alignements de chênes et hêtres reconstitués après la tempête de 1987. Le château classé monument historique (XVe- XVIIe s.) avec ses douves, son mur d’enceinte crénelé, sa cour d’honneur, son jardin à la française, son potager vous invite à la promenade. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Propriété Château de Bienassis

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Jardins et parc du château de Bienassis Adresse Bienassis 22430 Erquy Ville Erquy Departement Côtes d'Armor Lieu Ville Jardins et parc du château de Bienassis Erquy

Jardins et parc du château de Bienassis Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Visite découverte Parc et Jardins Château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte Parc et Jardins Château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis 3 juin 2023 Erquy Jardins et parc du château de Bienassis Erquy

Erquy Côtes d'Armor