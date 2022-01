jardins et labellisation Catégorie d’évènement: île de France

Un éco-label favorables à la préservation des ressources et favorable à la faune et la flore sauvage sans oublier le confort des usagers. La gestion des parcs et jardins un véritable enjeu environnementale. lundi 28 Février 14h00 Visioconférence jardins et labellisation À l’entrée des espaces verts Parisiens avez-vous remarquez le panneau Eco-Jardin ? Il vous indique que ce site applique les bonnes pratiques environnementales favorables à la préservation des ressources (par exemple l’eau). La création d’espace pour favoriser la faune et la flore en lien avec le plan biodiversité, sans oublier le confort des usagers. La gestion des parcs et jardins un véritable enjeu environnementale. Cliquer sous la rubrique Gratuit En direct depuis chez vous en cliquant ici En cas de difficulté de connexion copier le lien suivant et allez sur votre moteur de recherche https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m80803444210d68f326ecf92c726c9b58 Contact : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m80803444210d68f326ecf92c726c9b58 Conférence;Nature

