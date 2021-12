Jardins et espaces verts Mairie, 7 mars 2022, .

Jardins et espaces verts

du lundi 7 mars 2022 au lundi 4 avril 2022 à Mairie

Cette exposition présente une petite histoire des jardins et une typologie des espaces verts. Les jardins de l’Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance… et des temps modernes… les jardins de tradition islamique, italiens, japonais, anglais… Tous ces espaces intègrent des styles qui s’associent parfois. Comme l’architecture des bâtiments, l’architecture des jardins représente un art et un ensemble de techniques. Les jardins médicinaux ou alimentaires, ornementaux ou utilitaires, ouvriers ou familiaux, solidaires ou d’insertion… sont toujours aussi indispensables à notre équilibre et à notre survie. 1 – Jardins de l’Antiquité et d’aujourd’hui 2 – Jardins persans et de tradition islamique 3 – Jardins de la sérénité, japonais et chinois 4 – Jardins médiévaux et de la Renaissance 5 – Jardins de la rigueur, à la Française 6 – Jardins anglais et jardins romantiques 7 – Jardins pour la solidarité et le plaisir 8 – Jardins insolites et jardins en mouvement 9 – Jardins climatiques et jardins de la survie 10 – Jardins, jardinage et développement durable

Les jardins, parcs et espaces verts s’intègrent

Mairie 240, rue de l Église 86130 Dissay



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T00:00:00 2022-03-07T00:00:00;2022-03-08T00:00:00 2022-03-08T00:00:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T00:00:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T00:00:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T00:00:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T00:00:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T00:00:00;2022-03-14T00:00:00 2022-03-14T00:00:00;2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T00:00:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T00:00:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T00:00:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T00:00:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T00:00:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T00:00:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T00:00:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T00:00:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T00:00:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T00:00:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T00:00:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T00:00:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T00:00:00;2022-03-28T00:00:00 2022-03-28T00:00:00;2022-03-29T00:00:00 2022-03-29T00:00:00;2022-03-30T00:00:00 2022-03-30T00:00:00;2022-03-31T00:00:00 2022-03-31T00:00:00;2022-04-01T00:00:00 2022-04-01T00:00:00;2022-04-02T00:00:00 2022-04-02T00:00:00;2022-04-03T00:00:00 2022-04-03T00:00:00;2022-04-04T00:00:00 2022-04-04T00:00:00