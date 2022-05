Jardins et biodiversité DOUAI BioTech’,Lycée de a Nature et des Biotechnologies (wagnonville) Douai Catégories d’évènement: Douai

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à DOUAI BioTech’, Lycée de a Nature et des Biotechnologies (wagnonville)

Venez découvrir les jardins réalisés par nos apprenants ainsi que quelques expositions sur la thématique du respect de l’environnement pour faire face au réchauffement climatique. Les scolaires seront accuiellis le vendredi toute la journée et les visites libres commenceront le samedi après midi avec, pour clore la journée, une nocturnale qui démarera vers19h00. A cette occasion vous pourrez déguster les produits de nos trois exploitations agricoles (viande, fromage, bière…) et en particulier un hamburger campusien 100% bio. A la tombée de la nuit, une visite du jardin médiéval à la bougie aura lieu suivie, d’un concert dans les jardins. Retrouvez plus d’informations sur le site de Campus Wagnonville. Les visites des jardins seront gratuites dans la journée; par contre le soir l’entrée sera payante et donnera droit au repas et au concert.

Entrée libre l’après midi du samedi, nocturnale payante à un tarif préférentiel sur inscription obligatoire.

