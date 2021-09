Orléans square Abbé-Desnoyers Loiret, Orléans Jardins Éphémères sur le thème des 5 sens : à pied – Visite commentée ‘Ville d’Art et d’Histoire’ square Abbé-Desnoyers Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du dimanche 3 octobre au samedi 23 octobre

Pour cette troisième édition, quinze lauréats ont été retenus. Promenez-vous dans leurs jardins en centre-ville d’Orléans (une première cette année !) mais aussi à Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Jean-de-Braye, Ormes, Combleux, Semoy et Chécy. Ces jardins végétalisent l’espace public et font rayonner le savoir-faire local. Ils mettent aussi en valeur le travail et la créativité des producteurs, des paysagistes et des professionnels des végétaux. La visite se déroulera dans les jardins installés dans le centre-ville d’Orléans par la ville d’art et d’histoire de la ville d’Orléans. Dimanches 3 et 10 octobre à 10h. Samedi 16, dimanche 17 octobre et samedi 23 octobre à 14h. Durée de la visite : 2h30. La visite est totalement prise en chage par Orléans Métropole.

gratuit, réservation sur le site internet de l'Office de Tourisme de la ville d'Orléans

Pour cette troisième édition, 15 jardins éphémères ont été installés dans la métropole.

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:30:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:30:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T16:30:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T16:30:00

