Atelier jeux Jardins Éphémères Saint-Fraigne, dimanche 2 juin 2024.

Atelier jeux Découvrir les 5 sens par le biais de jeux amusants. Dimanche 2 juin, 14h00 Jardins Éphémères Sur inscription.

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Découvrir les 5 sens par le biais de jeux amusants.

Jardins Éphémères Rue du Chant du Coq, Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 21 57 65 http://www.islenature.com https://www.facebook.com/pages/Isle-Nature/1480544478867082 [{« type »: « phone », « value »: « 05.45.21.57.65 »}] Situés au cœur des marais de Saint-Fraigne, les Jardins Éphémères renaissent chaque année depuis 20 ans. Ils sont imaginés et repensés par des jardiniers amateurs ou professionnels, des artistes, des écoles ou des associations. Cette nouvelle année d’ouverture culturelle et végétale, placée sous le thème « Le Paradis des Jardins » offre aux visiteurs une balade à travers une dizaine de parcelles au cœur d’un environnement bucolique. Trois pavillons d’exposition, des ateliers de sensibilisation à la biodiversité, les peintures murales classées Monument historique de l’église viennent agrémenter la vie du site de l’Isle Nature.

Superficie 1 ha

©laetitiabat