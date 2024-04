Jardins éphémères Médiathèque municipale de Labège Labège, samedi 4 mai 2024.

Jardins éphémères Laissons notre trace dans la glaise puis créons un paysage, un jardin éphémère miniature… Samedi 4 mai, 10h00 Médiathèque municipale de Labège Entrée libre

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Après avoir touché, apprivoisé cette matière souple, douce qu’est l’argile, après avoir mis des mots sur nos sensations et nos ressentis, laissons notre trace dans la glaise puis créons un paysage, un jardin éphémère miniature

Et hop l’atelier

Atelier artistique et sensoriel par Sara Branger

Médiathèque municipale de Labège Rue de l'Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 88 35 27

terre glaise