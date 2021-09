Jardins en’chantés Lavoir de Buc, 18 septembre 2021, Buc.

Jardins en’chantés

Lavoir de Buc, le samedi 18 septembre à 18:30

Les mélodistes français que sont Ravel, Bizet, Berlioz, Massenet… ont apporté une grande attention aux choix des poèmes et ont soigné le rapport de la musique au texte. C’est ainsi que la mélodie française est apparue évidente pour décrire les couleurs, les odeurs, les saisons, la lumière des jardins. L’Opéra a aussi une place de choix dans ce programme avec, par exemple, le célèbre duo des fleurs extrait de Lakmé. Ici, la seconde voix interprétée par la flûte apporte ce côté aérien et coloré que veut exprimer et la musique et le texte. La harpe déploie beaucoup d’ampleur et dans ce répertoire ; elle se veut aussi caressante, ondoyante. Dans ce trio, la harpe prend le rôle de chef d’orchestre, portant le son de la flûte et le lyrisme de la voix. Les paroles apportent le sens et la compréhension de la structure musicale.

trio Adonis interprète un programme de mélodies françaises autour du thème du jardin et de la nature

