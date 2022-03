Jardins enchantés Garlin, 10 avril 2022, Garlin.

EUR 4 4 Dans le cadre de la 1ere édition du Festival du film d’animation 64, le cinéma Le Family vous propose : Jardins enchantés.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… à l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Atelier bombes à graines (3-4 ans) avec les petits débrouillards.

Durée : 44 min.

