Jardins enchantés Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Jardins enchantés Cinéma d’Erquy, 9 février 2022, Erquy. Jardins enchantés

Cinéma d’Erquy, le mercredi 9 février à 17:00

Duree :44min Réalisateur : Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina, Andrea Love, Phoebe Wahl Synopsis : Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! animation famille Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T17:00:00 2022-02-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Jardins enchantés Cinéma d’Erquy 2022-02-09 was last modified: by Jardins enchantés Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 9 février 2022 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor