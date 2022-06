JARDINS EN TERRASSES – LES JARDINS EN FETE ET EN MUSIQUE

2022-07-07 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-07 20:00:00 20:00:00 Les rendez-vous incontournables pour aller à la rencontre des Jardins en Terrasses et découvrir leur approche environnementale:

Les jardins en fête et en musique : rencontre avec des producteurs du terroir, des artisan d’art… Balades contées, spectacles, concerts… Une journée où les parcelles sont dépoussiérées au son des décibels et où l’écologie pratique vient à vous. Concerts à partir de 7€. +33 3 29 37 68 81 dernière mise à jour : 2022-06-01 par

