Jardins en scène Saint-Valery-sur-Somme, 25 septembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Jardins en scène 2021-09-25 – 2021-09-26

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Des spectacles vivants gratuits de marionnettes, conte et illustration jeunesse, lectures et musique sont semés ici et là dans des écrins de verdure pour vous émouvoir, vous émerveiller et apprécier la beauté des paysages naturels et fleuris Valéricains.

En journée : visite libre des Vergers du Mont-Rôti et du Fruticetum.

Samedi 25 septembre :

10h30 aux abords des Tours Guillaume IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès Durée : 20 mn – Tout public – Lecture Amoureuse des jardins, Colette a écrit des pages sublimes qui

s’accorderont par nos voix aux fleurs et plantes des quartiers pittoresques de SaintValery. Du bonheur de bucoliser en votre compagnie !

14h15 au Futicetum LE JARDIN DANS LE CIEL – Catherine Petit (chanteuse et conteuse) et Elvine (peintre-illustratrice) Durée : 45 mn – À partir de 5 ans – Conte et illustration Cette histoire s’est passée pas très loin d’ici… dans un immeuble un peu bizarre. Situé près des étangs, il avait 9 étages et était en forme de lune. Son ascenseur n’avait que trois boutons : le 2, le 5 et le 8. C’est ça qui était étrange…

15h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

16h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS – Compagnie La Filoche Durée : 45 mn – À partir de 3 ans – Spectacle de marionnettes Avant de rencontrer la boîte à saisons et ses fées, Timoun ne connaissait que l’été ! Mais grâce à elles, un grand voyage l’attend auprès de l’arbre magique.

16h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

17h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS – Compagnie La Filoche

18h à la tour de l’Échevinage, près de l’Église St-Martin : IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

18h30 Place du Jeu de Battoir

GROUPE FIRST MUSIC Durée : 1h30 à 2h

– Concert Musiciens et accompagnateurs d’artistes reconnus comme Florent Pagny, Marina Kaye,

Corneille, Leee John (Imagination), Joyce Jonathan, Ayo et bien d’autres, ils mettront leur talent et leur

professionnalisme au service de votre soirée !

dimanche 26 septembre

10h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS – Compagnie La Filoche

11h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS – Compagnie La Filoche

13h30 à la tour de l’Échevinage IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

14h15 au Fruticetum LE JARDIN DANS LE CIEL – Catherine Petit et Elvine (Conte et illustration)

15h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

16h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

17h aux abords des Tours Guillaume IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! – La Troupe Solilès

+33 3 22 60 39 29 https://www.saint-valery-sur-somme.fr/

