Jardins en scène Luzoir, 11 septembre 2021, Luzoir.

Jardins en scène 2021-09-11 – 2021-09-11

Luzoir Aisne Luzoir

Au programme de l’après-midi et de la soirée : des spectacles, des installations, des ateliers, et autres surprises artistiques pour petits et grands. Venez vous promener dans le village et sur la voie verte pour découvrir ces propositions gratuites et profiter d’un moment festif et convivial en plein air et en famille.

Au programme :

14 H : Atelier / Balade autour des plantes comestibles – Anne Brochot “Par les deux bouts / Parler debout” et Marion Dauget du CPIE – atelier sur réservation auprès de la Mairie de Luzoir : 03 23 97 45 43 Balade dans les chemins bocagers du village, observation des plantes, croquis de détails et retour pour affiner les dessins… Aucune connaissance particulière en dessin n’est demandée !

15 H : Atelier À l’écoute du vivant , cie Les lucioles s’en mêlent – atelier jeune public à partir de 3 ans. Accompagnés de deux artistes, les participants sont invités à une pratique ludique de l’exploration pour découvrir autrement le monde vivant qui les entoure.

16 H : Pousse, cie Les lucioles s’en mêlent – spectacle jeune public à partir de 3 ans

Adam est un humain comme tant d’autres, qui aime l’ordre, le contrôle et qui n’a que deux mots à la bouche : « A moi ! ». Un jour il plante chez lui une graine de « fleur animale », celle-ci va pousser et peu à peu envahir son territoire…

16 H 30 : La Chaise, collectif Toter Winkel – spectacle

Assise sur une chaise, une femme travaille, serrée dans un costume tailleur, les jambes jointes et le dos droit, elle exécute des tâches répétitives. C’est la fin d’après-midi elle veut partir, mais quelque chose la retient.

17 H : Escapade…s, cie L’Échappée

Les interprètes font fleurir les chansons, effeuillent les poèmes et embaument le public de textes joyeux, toujours parfumés et entêtants ! Un voyage musico-poético-théâtral pour plonger dans le monde d’après avec le sourire…

18 H : La Chaise, collectif Toter Winkel – spectacle

18 H 45 : Duo Margaux Liénard & Julien Biget – concert Folk & Blues du monde

20 H 30 : Traversées, cie Théâtre de l’entrouvert – spectacle, à partir de 12 ans

Une figure en quête de son identité guide les spectateurs sur les traces de son image à travers une forme déambulatoire et visuelle qui prend appui sur le texte “Seuils” de Patrick Kermann.

21 H : Escapade…s, cie L’Échappée – spectacle

22 H : Traversées, cie Théâtre de l’entrouvert– spectacle, à partir de 12 ans

contact@lachambredeau.com +33 3 27 77 09 26 https://www.lachambredeau.fr/

Milène Bigand

dernière mise à jour : 2021-09-07 par SIM Picardie – OT du Pays de Thiérache