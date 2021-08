Jardins en scène Beauvais, 19 septembre 2021, Beauvais.

Jardins en scène 2021-09-19 – 2021-09-19

Beauvais Oise

Dimanche 19 septembre

Maladrerie Saint-Lazare

La Graineterie des mots – Johann Charvel

De 10h à 12h et de 16h à 18h

Pour enrichir, voire encanailler votre vocabulaire, et épater tout votre entourgae! La graineterie de mots, c’est l’alliance entre la permaculture et la poésie, une rêverie humoristique et décalée.

Entrée libre

Entre-cordes – Compagnie Modo Gross

A 16h et 17h30. Ces deux joueurs de cordes créent un spectacle présentant des disciplines peu communes. Ils souhaitent atteindre l’équilibre, la simplicité et la générosité d’un concert en duo

Entrée libre

Renseignements:

maladrerie@beauvaisis.fr

03 44 15 67 62

https://maladrerie.fr/

Johann Charvel

