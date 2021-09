Blacourt Blacourt Blacourt, Oise Jardins en scène à Blacourt Blacourt Blacourt Catégories d’évènement: Blacourt

Oise

Jardins en scène à Blacourt Blacourt, 18 septembre 2021, Blacourt. Jardins en scène à Blacourt 2021-09-18 – 2021-09-18

Blacourt Oise Blacourt 0 0 0 Lucie Le Moine nous accueille dans sa ferme pédagogique, la petite Bray’tagne, située en haut d’un vallon du Pays de Bray.

11h : La Tribu Nomade – François Dewisme, céramiste potier, fabrique des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont tous différents. Avec l’aide des visiteurs, la tribu déambulera dans les jardins.

12h : Apéro toast offert. Pique nique à apporter

14h : Garden party avec Le Petit Orphéon. Concert de chansons folks et slam potager.

15h30 : Visite du jardin et découverte des animaux.

16h30 : Concert “Aux femmes du monde” avec Marie Coutant.

accueilpaysan.hdf@gmail.com http://www.accueil-paysan.com/

jardins en scene dernière mise à jour : 2021-09-07 par SIM Picardie – Office de Tourisme du Pays de Bray

