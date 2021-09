Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair Aisne, BOUCONVILLE VAUCLAIR Jardins en Scène 2021 à Vauclair Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair Catégories d’évènement: Aisne

BOUCONVILLE VAUCLAIR

Jardins en Scène 2021 à Vauclair Bouconville-Vauclair, 12 septembre 2021, Bouconville-Vauclair. Jardins en Scène 2021 à Vauclair 2021-09-12 14:00:00 – 2021-09-12 17:00:00

Bouconville-Vauclair Aisne Bouconville-Vauclair Jardins en Scène, c’est un festival qui accueille chaque année des spectacles gratuits dans les jardins de la Région Hauts-de-France : balades contés, spectacles, acrobatie, le programme des spectacles sont à retrouver sur le site http://hautsdefrance.fr

c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr +33 3 23 22 69 72 http://www.cc-chemindesdames.fr/

