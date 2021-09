Jardins en Scène 2021 à Craonne Craonne, 11 septembre 2021, Craonne.

Jardins en Scène 2021 à Craonne 2021-09-11 – 2021-09-11

Craonne Aisne Craonne

Jardins en Scène, c’est un festival qui accueille chaque année des spectacles gratuits dans les jardins de la Région Hauts-de-France : balades contés, spectacles, acrobatie, le programme des spectacles sont à retrouver sur le site http://hautsdefrance.fr

Et ce samedi la Compagnie Isis proposera son spectacle “Wild” (danse et tissu aérien dans les arbres) dans les Jardins de la Paix de l’ancien village de Craonne…

Et en parallèle, retrouvez le Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres (BILA) qui investira le site tout l’après-midi…

RV sur le Jardin de la Paix de Craonne à 15h30 !

Jardins en Scène, c’est un festival qui accueille chaque année des spectacles gratuits dans les jardins de la Région Hauts-de-France : balades contés, spectacles, acrobatie, le programme des spectacles sont à retrouver sur le site http://hautsdefrance.fr

Et ce samedi la Compagnie Isis proposera son spectacle “Wild” (danse et tissu aérien dans les arbres) dans les Jardins de la Paix de l’ancien village de Craonne…

Et en parallèle, retrouvez le Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres (BILA) qui investira le site tout l’après-midi…

RV sur le Jardin de la Paix de Craonne à 15h30 !

Jardins en Scène, c’est un festival qui accueille chaque année des spectacles gratuits dans les jardins de la Région Hauts-de-France : balades contés, spectacles, acrobatie, le programme des spectacles sont à retrouver sur le site http://hautsdefrance.fr

Et ce samedi la Compagnie Isis proposera son spectacle “Wild” (danse et tissu aérien dans les arbres) dans les Jardins de la Paix de l’ancien village de Craonne…

Et en parallèle, retrouvez le Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres (BILA) qui investira le site tout l’après-midi…

RV sur le Jardin de la Paix de Craonne à 15h30 !

Compagnie Isis

dernière mise à jour : 2021-09-03 par