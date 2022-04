Jardins en éveil 2022 Saint-Martin-de-Boscherville, 2 avril 2022, Saint-Martin-de-Boscherville.

Jardins en éveil 2022 Saint-Martin-de-Boscherville

2022-04-02 – 2022-04-03

Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime Saint-Martin-de-Boscherville

Jardins en éveil est le nouvel événement proposé par les Jardins de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville.

Ce site prestigieux, propriété du Département de la Seine-Maritime depuis 1980, organise les 2 et 3 avril prochains une fête des plantes festive et populaire qui accueillera entre 50 et 70 exposants. Cette manifestation, sera la première édition, elle a vocation à devenir pérenne à partir de 2022.

Pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, spécialistes de l’alimentation issue du jardin et du potager, acteurs du développement durable ou de la permaculture, professionnels de la décoration florale et de jardins seront présents au sein du jardin monacal durant tout un week-end.

Le samedi et dimanche à 14 h et 16h30 : venez créer votre composition florale avec les bulbes de saison dans des contenants divers de récupération achetés auprès de l’association « Résistes » de Darnétal.

Sur réservation au 02 35 32 10 82, limité à 10 personnes par atelier.

Tarifs : 10€/ 7€

Pour les plus jeunes, en continu, un atelier de création d’empreintes végétales de plantes à tanins sur tissus.

Pour ceux qui ont la bougeotte, le groupe SING SING SING, swing et manouche sont en concert le dimanche de 12h30 à 13h45.

+33 2 35 32 10 82 http://www.abbayesaintgeorges.fr/

Saint-Martin-de-Boscherville

dernière mise à jour : 2022-03-29 par