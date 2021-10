La turballe Centre de vacances La Marjolaine La Turballe, Loire-Atlantique Jardins en automne Centre de vacances La Marjolaine La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Centre de vacances La Marjolaine, le dimanche 31 octobre à 09:00

Venez retrouver une vingtaine d'exposants : Paysagiste, apiculteur, maraîcher; élageur, pépiniériste… Café, buvette et petite restauration. Pass sanitaire obligatoire pour les +18 ans. Gratuit

Centre de vacances La Marjolaine
5 rue des Pins 44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique

2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T17:30:00

