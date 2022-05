Jardins, écriture et salon de thé Montmain Montmain Catégories d’évènement: Montmain

Seine-Maritime

Jardins, écriture et salon de thé Montmain, 17 mai 2022, Montmain. Jardins, écriture et salon de thé Les jardins d’Angélique 2692 Route de Lyons Montmain

2022-05-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-17 17:30:00 17:30:00 Les jardins d’Angélique 2692 Route de Lyons

Montmain Seine-Maritime Montmain Vous aimez écrire ? Venez partager un moment ludique autour de l’écriture aux Jardins d’Angélique. Au programme : visite de jardin, atelier d’écriture et gourmandises. Renseignements et inscriptions sur le site https://desmotsapartager.wordpress.com/ Tarif : 35€ Vous aimez écrire ? Venez partager un moment ludique autour de l’écriture aux Jardins d’Angélique. Au programme : visite de jardin, atelier d’écriture et gourmandises. Renseignements et inscriptions sur le site https://desmotsapartager.wordpress… +33 2 76 61 07 98 Vous aimez écrire ? Venez partager un moment ludique autour de l’écriture aux Jardins d’Angélique. Au programme : visite de jardin, atelier d’écriture et gourmandises. Renseignements et inscriptions sur le site https://desmotsapartager.wordpress.com/ Tarif : 35€ Les jardins d’Angélique 2692 Route de Lyons Montmain

dernière mise à jour : 2022-05-14 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES

Détails Catégories d’évènement: Montmain, Seine-Maritime Autres Lieu Montmain Adresse Les jardins d'Angélique 2692 Route de Lyons Ville Montmain lieuville Les jardins d'Angélique 2692 Route de Lyons Montmain Departement Seine-Maritime

Montmain Montmain Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmain/

Jardins, écriture et salon de thé Montmain 2022-05-17 was last modified: by Jardins, écriture et salon de thé Montmain Montmain 17 mai 2022 Montmain seine-maritime

Montmain Seine-Maritime