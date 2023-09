Fête des Allumoirs Jardins du Théâtre Sainghin-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Sainghin-en-Weppes Fête des Allumoirs Jardins du Théâtre Sainghin-en-Weppes, 14 octobre 2023, Sainghin-en-Weppes. Fête des Allumoirs Samedi 14 octobre, 17h30 Jardins du Théâtre Entrée libre ➡️Imaginée sur le thème « Princesses et chevaliers », elle vous invite dans le parc pour un parcours d’animations de lumière composé de jongleurs, musiciens, saltimbanques, acrobates et de déambulations d’échassiers. ✅️Les enfants, n’hésitez pas à venir déguiser en princesse ou en chevalier et pourquoi pas se déguiser en famille ! ➡️Atelier maquillage enfants gratuit de 17h30 à 19h30

➡️Feu d’artifice sonorisé à 21h

