Soirée #FoodTruck en #Weppes Jardins du Théâtre Sainghin-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Sainghin-en-Weppes Soirée #FoodTruck en #Weppes Jardins du Théâtre Sainghin-en-Weppes, 21 juillet 2023, Sainghin-en-Weppes. Soirée #FoodTruck en #Weppes Vendredi 21 juillet, 18h30 Jardins du Théâtre Entrée libre ➡️4 food trucks / 4 ambiances

– Truck de food Truck de food (grillades /frites)

– Sarah & Co (paninis & burgers / frites)

– Le Ch’ti Breizhou (galettes & crêpes)

– La Patamobile by JY&B (pommes de terre garnies & bruschettas)

– Good-brewing (bière & softs) Jardins du Théâtre Sainghin en Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T18:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

2023-07-21T18:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Sainghin-en-Weppes Autres Lieu Jardins du Théâtre Adresse Sainghin en Weppes Ville Sainghin-en-Weppes Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Jardins du Théâtre Sainghin-en-Weppes

Jardins du Théâtre Sainghin-en-Weppes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainghin-en-weppes/