Festival National de Bellac – forum – Territoires, cultures, émancipations Jardins du Théâtre du Cloître Bellac, 4 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Question essentielle : que veut dire « culture », à l’endroit où l’on se trouve ? Des artistes, des universitaires et des acteurs de terrain répondent et témoignent des différents enjeux de l’approche culturelle des territoires. Une matinée puis un après-midi d’échanges avant des illustrations artistiques enrichissantes..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . EUR.

Jardins du Théâtre du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An essential question: what does « culture » mean, wherever you are? Artists, academics and people working in the field answer these questions, and discuss the various issues involved in taking a cultural approach to territories. A morning followed by an afternoon of discussion, before a series of enriching artistic illustrations.

Una pregunta esencial: ¿qué significa « cultura », esté donde esté? Artistas, universitarios y profesionales del sector responderán a estas preguntas y debatirán sobre las distintas cuestiones que plantea el enfoque cultural de los territorios. Una mañana y una tarde de debate, seguidas de una serie de enriquecedoras ilustraciones artísticas.

Zentrale Frage: Was bedeutet « Kultur » an dem Ort, an dem man sich befindet? Künstler, Akademiker und Akteure aus der Praxis antworten und berichten von den verschiedenen Herausforderungen des kulturellen Ansatzes in den Gebieten. Ein Vormittag und ein Nachmittag des Austauschs vor bereichernden künstlerischen Illustrationen.

Mise à jour le 2023-05-17 par OT Pays du Haut Limousin