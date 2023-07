Festival National de Bellac – Balade littéraire Jardins du Théâtre du Cloître Bellac, 4 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

A la fenêtre de la maison de Jean Giraudoux apparaît l’auteur, interprété par Bertrand Farge. Il s’adresse à sa biographe, Mauricette Berne, présidente de la Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux (abritée par la Fondation de France). Tous les deux vous promènent dans Bellac, où vous ferez la rencontre de personnages, des pièces de l’auteur sur un itinéraire où se mélangent le théâtral et le patrimonial..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . EUR.

Jardins du Théâtre du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The author, played by Bertrand Farge, appears at the window of Jean Giraudoux?s house. He speaks to his biographer, Mauricette Berne, president of the Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux (hosted by the Fondation de France). The two of them will take you on a tour of Bellac, where you will meet the author?s characters and plays on an itinerary that blends the theatrical with the patrimonial.

El autor, interpretado por Bertrand Farge, aparece en la ventana de la casa de Jean Giraudoux. Habla con su biógrafa, Mauricette Berne, presidenta de la Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux (acogida por la Fondation de France). Ambos le llevarán a recorrer Bellac, donde conocerá a algunos de los personajes y obras del dramaturgo, en un itinerario que mezcla lo teatral con el patrimonio.

Am Fenster des Hauses von Jean Giraudoux erscheint der Autor, dargestellt von Bertrand Farge. Er wendet sich an seine Biografin Mauricette Berne, die Vorsitzende der Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux (die von der Fondation de France beherbergt wird). Die beiden führen Sie durch Bellac, wo Sie auf einer Route, auf der sich Theater und Kulturerbe vermischen, Figuren und Stücke des Autors kennenlernen.

Mise à jour le 2023-05-17 par OT Pays du Haut Limousin