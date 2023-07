Visite guidée Jardins du Prieuré d’Orsan Maisonnais Catégories d’Évènement: Cher

Maisonnais Visite guidée Jardins du Prieuré d’Orsan Maisonnais, 16 septembre 2023, Maisonnais. Visite guidée 16 et 17 septembre Jardins du Prieuré d’Orsan Une visite guidée du jardin reprenant l’histoire du lieu, du temps du prieuré fontevriste à nos jours en passant par les techniques de jardinage encore employées aujourd’hui. Jardins du Prieuré d’Orsan Orsan 18170 Maisonnais Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire 02 48 56 27 50 http://www.prieuredorsan.com Un jardin utilitaire et symbolique d’inspiration monastique médiéval composé de clos. Partiellement accessible aux handicapés ; A71 sortie Saint-Amand-Montrond, direction Lignières ou A20 sortie Châteauroux direction Lignières Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Frédérique Civrais – DR

