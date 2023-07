Visite libre Jardins du Prieuré d’Orsan Maisonnais Catégories d’Évènement: Cher

Maisonnais Visite libre Jardins du Prieuré d’Orsan Maisonnais, 16 septembre 2023, Maisonnais. Visite libre 16 et 17 septembre Jardins du Prieuré d’Orsan Les jardins restent ouverts à la visite libre durant le week-end. Jardins du Prieuré d’Orsan Orsan 18170 Maisonnais Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire 02 48 56 27 50 http://www.prieuredorsan.com Un jardin utilitaire et symbolique d’inspiration monastique médiéval composé de clos. Partiellement accessible aux handicapés ; A71 sortie Saint-Amand-Montrond, direction Lignières ou A20 sortie Châteauroux direction Lignières Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Julien Dubois – DR Détails Catégories d’Évènement: Cher, Maisonnais Autres Lieu Jardins du Prieuré d'Orsan Adresse Orsan 18170 Maisonnais Ville Maisonnais Departement Cher Lieu Ville Jardins du Prieuré d'Orsan Maisonnais

Jardins du Prieuré d'Orsan Maisonnais Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisonnais/