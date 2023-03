Découverte d’un jardin foisonnant plein de charme Jardins du prieuré de Laverré Aslonnes Catégories d’Évènement: Aslonnes

Découverte d’un jardin foisonnant plein de charme Jardins du prieuré de Laverré, 2 juin 2023, Aslonnes. Découverte d’un jardin foisonnant plein de charme 2 – 4 juin Jardins du prieuré de Laverré Entrée : 9€, gratuit jusqu’à 12 ans. Accueil des scolaires possible le vendredi. En compagnie de Jeanne, partez pour deux heures de découverte au coeur d’une végétation riche et variée. Elle saura vous surprendre par une multitude d’anecdotes sur chaque plante rencontrée.

Vous pourrez également déambuler à votre rythme pour apprécier chaque espace de ce petit paradis. Jardins du prieuré de Laverré 15 bis route du Prieuré, Lieu-dit Laverré, 86340 Aslonnes, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Aslonnes 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 99 42 04 61 Ce jardin, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou très rares. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © DRAC SB

