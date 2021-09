Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Jardins du Pontgirard Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Jardins du Pontgirard Longny les Villages, 18 septembre 2021, Longny les Villages. Jardins du Pontgirard 2021-09-18 – 2021-09-19 manoir du Pontgirard MONCEAUX AU PERCHE

Longny les Villages Orne Manoir du Pontgirard, milieu du XVIe s. Jardins s’étageant en terrasses ponctuées de topiaires.

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Manoir du Pontgirard, milieu du XVIe s. Jardins s’étageant en terrasses ponctuées de topiaires.

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. +33 2 33 73 61 49 Manoir du Pontgirard, milieu du XVIe s. Jardins s’étageant en terrasses ponctuées de topiaires.

Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse manoir du Pontgirard MONCEAUX AU PERCHE Ville Longny les Villages lieuville 48.4796#0.70719