Jardins du Numérique Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement

Jardins du Numérique Marseille 4e Arrondissement, 3 octobre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Jardins du Numérique

15 boulevard Léglize Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard Léglize

2022-10-03 18:00:00 – 2022-10-03 20:00:00

Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard Léglize

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Les Jardins du Numérique c’est quoi ? Des minis conférences suivies d’ateliers ludiques et collaboratifs pour questionner notre rapport au numérique.



Lundi 3 octobre



I-Art : une intelligence artificielle peut-elle créer des chefs-d’œuvre? Mal biaisé : comment identifier les stéréotypes de genre dans le numérique?



I-Art : une intelligence artificielle peut-elle créer des chefs-d’œuvre?



Lundi 10 octobre



Atelier : Mal biaisé : comment identifier les stéréotypes de genre dans le numérique? Minis conférences suivies d’ateliers ludiques et collaboratifs pour questionner notre rapport au numérique. https://www.lica-europe.org/jardins-du-num%C3%A9rique?fbclid=IwAR1-4HoVYKKOBDC_fz_9aSZaqzVlmjVjxyt7AZBEx6ozZOWvB_O552V3P4Q Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard Léglize Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard Léglize Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard Léglize Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Jardins du Numérique Marseille 4e Arrondissement 2022-10-03 was last modified: by Jardins du Numérique Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 3 octobre 2022 15 boulevard Léglize Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne