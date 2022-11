Découvrir les sols pour mieux les préserver Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Dans le cadre de la journée mondiale des sols, instaurée par les Nations Unies, les Jardins du Muséum à Borderouge proposent une journée à partager en famille, autour de la connaissance des sols. Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.afes.fr/actions/journee-mondiale-des-sols/journee-mondiale-des-sols-%202022/ »}] En partenariat avec l’Association française pour l’étude du sol (AFES), les Jardins du Muséum à Borderouge proposent une journée à partager en famille, pour jouer, échanger, observer et expérimenter autour de la connaissance des sols et des différentes manières d’en prendre soin. Ateliers, jeux, expériences… tout un programme ! De multiples activités seront proposées pour connaître les sols et les enjeux de leur préservation. Parmi elles, deux ateliers de découverte de l’observation des sols seront animés par l’Association française pour l’étude des sols à 11h00 et 16h00, à l’école de jardinage des Jardins. Exposition photo Les mystérieuses créatures du sol de Philippe Lebeaux, à découvrir jusqu’au 8 octobre 2023. Photographe/vidéaste engagé pour la sauvegarde des sols et sa biodiversité, l’aventure de Philippe Lebeaux commence en 2006 avec la découverte des collemboles, ces petites bestioles dépourvues d’ailes de deux millimètres en moyenne, dont la densité peut atteindre 10 millions de sujets au m³. Il est l’auteur de livres, publications scientifiques, films, expositions et a reçu plusieurs prix et distinctions. Pour cette exposition, il a photographié une faune totalement insoupçonnée, mais fascinante et surtout très utile au fonctionnement des sols. — Cet événement est organisé dans le cadre de la journée mondiale des sols du 1er au 6 décembre à Toulouse → retrouvez le programme complet — Crédits photo : @PhilippeLebeaux

