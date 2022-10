SAMHAIN | Fête des Morts et de l’Entremonde Célébration / Spectacle Jardins du Muséum à Borderouge, 1 novembre 2022, Toulouse.

SAMHAIN | Fête des Morts et de l’Entremonde Célébration / Spectacle Mardi 1 novembre, 16h00 Jardins du Muséum à Borderouge

Célébration / Spectacle dans le cadre de la fête des morts et de l’Entremonde

Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bfrom%5D=2022-11-01&oaq%5Bto%5D=2022-11-01&oaq%5Buid%5D=65292184 »}, {« link »: « https://compagnienanaqui.com/pando-4-fete-des-morts-et-de-lentremonde/ »}]

SAMHAIN | Fête des Morts et de l’Entremonde

Célébration / Spectacle

La semaine d’atelier, de conférence et visite, avec la compagnie Nanaqui et ses complices autour de la fête des morts, se clôturera par une célébration/spectacle de Samhain – la fête des morts et de l’Entremonde.

Les figures de l’Entremonde nous rejoindront par l’entremise d’un étrange corbeau : animal qui fait le pont entre les mondes. L’esprit d’un arbre millénaire viendra nous visiter, ainsi qu’une galerie carnavalesque de personnages issus de nos légendes et folklores. Figures hybrides à mi-chemin entre le monde des morts et des vivants, entre les mondes humains et non-humains, le tout au son de la musique ensorcelante de Claire Gimatt et de la Vespa Cougourdon Ourchestra.

// précédé de l’atelier de récolte et témoignages oraux et atelier de fabrication d’offrandes

—

Crédits : ©Cécile Olivieiri

—

SAMHAIN C’EST QUOI ?

Dans le cadre de son projet pluriannuel sur le cycle des saisons et à l’occasion de l’exposition Momies, corps préservés, corps éternels au Muséum de Toulouse, la compagnie Nanaqui, accompagnée de différents artistes, propose un cycle d’ateliers et une création liés à la célébration de la fête des morts et de l’Entremonde « Samhain » du 25 octobre au 1er novembre 2022.

La fête de Samhain est l’ancêtre païenne et protohistorique des fêtes de la Toussaint et d’Halloween. Il s’agissait du nouvel an celte, une fête qui signifiait l’entrée dans la saison sombre, avec l’arrêt des activités agricoles.

C’était le moment où la « frontière entre les mondes » était la plus ténue. Dans d’anciennes traditions bretonnes, les âmes des défunts revenaient visiter les vivants.

Le croisement de la culture scientifique et de la création artistique nous donnera l’occasion d’ouvrir les portes des imaginaires qui racontent un autre rapport au monde, aux vivants et aux morts, à l’invisible durant cette période particulière de la Toussaint.

→ en savoir plus sur la fête de Samhain et la compagnie Nanaqui



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T16:00:00+01:00

2022-11-01T18:00:00+01:00

Crédits : ©Cécile Olivieiri