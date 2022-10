SAMHAIN | Atelier de récolte et témoignages oraux et atelier de fabrication d’offrandes Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

SAMHAIN | Atelier de récolte et témoignages oraux et atelier de fabrication d'offrandes
Mardi 1 novembre, 14h00
Jardins du Muséum à Borderouge

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, accès libre et sans inscription

Ateliers de fabrication d'offrandes composition d'un autel participatif, dans le cadre de la fête des morts et de l'Entremonde

SAMHAIN | Fête des morts et de l'Entremonde

Ateliers de fabrication d'offrandes composition d'un autel participatif avec Sonia Glasberg, scénographe.

Dans le cadre de la fête des morts et de l'Entremonde, nous vous invitons à préparer la célébration au cours d'un atelier dédié animé par Sonia Glasberg (offrandes pour les défunts, couronnes, masques, lanternes … à partir de matériaux naturels). Nous nous préparerons ensemble à l'ouverture des portes de l'Entremonde, car c'est durant cette nuit que la frontière entre le monde des esprits et le monde des morts, est la plus ténue.

// atelier suivi de la célébration/spectacle « Fête des Morts et de l'Entremonde »

SAMHAIN C'EST QUOI ?

Dans le cadre de son projet pluriannuel sur le cycle des saisons et à l'occasion de l'exposition Momies, corps préservés, corps éternels au Muséum de Toulouse, la compagnie Nanaqui, accompagnée de différents artistes, propose un cycle d'ateliers et une création liés à la célébration de la fête des morts et de l'Entremonde « Samhain » du 25 octobre au 1er novembre 2022.

La fête de Samhain est l'ancêtre païenne et protohistorique des fêtes de la Toussaint et d'Halloween. Il s'agissait du nouvel an celte, une fête qui signifiait l'entrée dans la saison sombre, avec l'arrêt des activités agricoles.

C’était le moment où la « frontière entre les mondes » était la plus ténue. Dans d’anciennes traditions bretonnes, les âmes des défunts revenaient visiter les vivants.

Le croisement de la culture scientifique et de la création artistique nous donnera l’occasion d’ouvrir les portes des imaginaires qui racontent un autre rapport au monde, aux vivants et aux morts, à l’invisible durant cette période particulière de la Toussaint. → en savoir plus sur la fête de Samhain et la compagnie Nanaqui

